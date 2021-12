Rui Costa sanciona lei que autoriza empréstimo de R$ 1,5 bilhão para o estado

Aprovada na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), nesta quinta-feira, 18, a matéria que autoriza o Estado a contratar empréstimo de R$ 1,5 bilhão, junto ao Banco do Brasil, com garantia da União, foi sancionada pelo governado Rui Costa, conforme publicação no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 19.

O governo justifica no texto que parte do valor será aplicado em melhoria da infraestrutura de transportes, mobilidade urbana, infraestrutura urbana e o fortalecimento do fundo garantidor da Ponte Salvador-Itaparica e gestão governamental, compondo o chamado Proinfra. O recurso será uma reposição do valor que foi remanejado para o combate ao novo coronavírus, e já estava previsto no orçamento de 2020.

>>Deputados aprovam empréstimo de R$ 1,5 bi para o governo do estado

"Os recursos resultantes da operação de crédito autorizada no caput deste artigo destinam-se ao fortalecimento de programas estruturantes, relativos aos esforços para o desenvolvimento da infraestrutura física, social e institucional para o crescimento sustentável e ao fortalecimento do planejamento e gestão do setor público de acordo com as ações previstas no Plano Plurianual para o Estado da Bahia", diz o governo no Diário Oficial.

adblock ativo