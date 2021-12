Rui Costa sanciona lei que amplia prêmio a policiais

Foi divulgado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 30, a sanção do governador Rui Costa da lei que amplia o Prêmio por Desempenho Policial (PDP). A alteração determina que a gratificação seja paga em duas vezes no ano, nos meses de abril e outubro.

A gratificação é destinada aos servidores das polícias Militar, Civil e Técnica, além de policiais lotados na Secretaria da Segurança Pública. Segundo o governo do Estado, o prêmio, que tem o objetivo de estimular os agentes e ampliar a redução dos índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), através de metas pré-estabelecidas para Regiões Integradas de Segurança Pública (Risp) e suas respectivas Áreas Integradas de Segurança Pública (Aisp).

Nas novas regras o pagamento será distribuído da seguinte forma: 50% estão garantidos se a Aisp em que ele atuar atingir a meta ou reduzir homicídios; 25% se a Risp cumprir a meta; e os outros 25% se todo o estado cumprir a meta.

