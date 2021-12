Rui Costa rejeita plano de privatização da Chesf

O governador Rui Costa rejeitou o plano de privatização do Sistema Eletrobras e suas subsidiárias, dentre elas a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf). Ele esteve reunido nesta sexta-feira, 18, com governadores da região Nordeste, além do governador de Minas Gerais, para debater sobre o assunto na cidade de Recife (PE).

Assim como aconteceu em setembro do ano passado, os governadores mais uma vez se opuseram à venda da hidroelétrica. Em carta destinada ao presidente Michel Temer, os representantes dizem que se concretizado, o projeto de privatização "viria a submeter um ativo do povo da região aos interesses dos investidores" e que "a desestatização resultaria em um reajuste das tarifas de energia elétrica que iriam a 7 a 17%", o que reduziria a competitividade da região que "já sofre com graves gargalos logísticos".

No total, a carta possui 11 reivindicações. Assuntos como a rediscussão do equilíbrio federativo, a conclusão da transposição do Rio São Francisco e a retomada das obras das ferrovias Transnordestina e Norte-Sul também entraram em pauta.

No dia 9 de maio, foi aprovada a medida provisória da privatização da Eletrobras e suas distribuidoras, como a Chesf. O relatório é do deputado Júlio Lopes (PP-RJ), e obteve 17 contra 7. O texto ainda precisa ser aprovado pela Câmara e Senado. Depois disso, será encaminhada para sanção do presidente. A validade da medida encerra no dia 1° de junho.

