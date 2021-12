Rui Costa programa visita ao município ainda nesta terça

O governador Rui Costa programou para esta terça-feira, 26, uma visita a Riachão do Jacuípe. A informação foi divulgada pelo próprio governador, no início da tarde desta segunda, 25, após reunião com secretários e representantes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, na Governadoria (Centro Administrativo).

Estão agendadas uma reunião com a prefeita Tânia Matos e uma visita técnica aos pontos mais prejudicados pela enchente.

A viagem é uma das ações articuladas pelo governo do estado para avaliar os danos causados pelo mau tempo e solicitar recursos à União para reconstruir imóveis, estradas, pontes e adutoras.

Rui fez balanço da situação de Riachão, S. Félix do Coribe, Coribe, Jeremoabo, S. Maria da Vitória, S. Rita de Cássia e Jaguaquara, cidades mais castigadas.

Ele pediu à prefeitura de Riachão um levantamento, "casa a casa", dos prejuízos. O documento deverá ser entregue quinta-feira. "Ontem (domingo), técnicos da Defesa Civil levaram mantimentos básicos, água e colchões. Hoje (segunda-feira), dois caminhões com materiais da Defesa Civil e das Voluntárias Sociais foram enviados para reforçar", afirmou.

Ele se disse "surpreso" com a intensidade das chuvas, e que há 15 dias a preocupação era a seca e incêndios na Chapada. "Agora, a chuva causa tantos danos".

Mas, segundo ele, "por outro lado podemos dizer que 99% do problema da seca foi solucionado, por enquanto. Só em Sobradinho o volume de água ainda não é suficiente para o ano inteiro".

Apesar dos danos, Rui avaliou que, no atual contexto econômico, o período de seca é mais danoso: "A seca atinge, pelo menos, 80% da população. Os efeitos da chuva, mesmo graves, são pontuais e mais fáceis de administrar".

