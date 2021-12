Rui Costa pede relatório das cidades atingidas pela chuva

O governador Rui Costa solicitou que os prefeitos das cidades baianas que foram atingidas pela chuvas no último fim de semana, produzam um relatório sobre os estragos causados pelo temporal. De acordo com declaração dada pelo governador em evento na manhã desta segunda-feira, 13, foi convocada uma reunião para esta terça-feira, 14, e que terá a presença dos prefeitos de Santo Amaro e Candeias.

"Convoquei uma reunião para amanhã, principalmente com os prefeitos de Santo Amaro e Candeias. Também pedi a eles e ao prefeito ACM Neto um relatório da situação, para que a gente possa apresentar ao ministro e ver de que forma vamos ajudar as famílias desabrigadas e as cidades", disse Rui Costa.

Ele também solicitou uma audiência com o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, e o coordenador da Defesa Civil Nacional para apresentar esses relatórios e definir ações de auxílio.

As informações foram relatadas pelo governador durante a aula inaugural do Programa Jovem Aprendiz, realizado pelas Voluntárias Sociais da Bahia, nesta segunda-feira no auditório da Fundação Luís Eduardo Magalhães, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

