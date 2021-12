Rui Costa participa de velório do neto de Lula em São Paulo

O governador Rui Costa viajou à cidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, na manhã deste sábado, 2, para participar do velório do neto do ex-presidente Lula, Arthur Araújo Lula da Silva, vítima de meningite meningocócica aos 7 anos.

Para prestar solidariedade ao ex-presidente, o governador decidiu interromper sua agenda oficial de Carnaval. “É um momento de muita dor e vim manifestar meu apoio a Lula e aos seus familiares.

"Me solidarizo com o sofrimento de todos diante de um fato tão doloroso. Vim reafirmar ao presidente meu carinho, meu respeito e minha amizade, principalmente nesta circunstância tão difícil que ele está vivendo com a perda do neto querido”, afirmou o governador Rui Costa. O corpo de Arthur está sendo velado no Cemitério Jardim das Colinas.

