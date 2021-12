Rui Costa participa de fórum sobre qualidade da educação em Costa do Sauipe

O governador do estado Rui Costa participará nesta terça-feira, 13, da abertura do 17º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, em Costa do Sauipe, no município de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O evento tem como tema a Qualidade da Educação: financiamento, gestão e aprendizagem.

O fórum, promovido pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), segue até sexta, 16, e pretende mobilizar cerca de 1.500 dirigentes, técnicos de secretarias e educadores para discutir assuntos como o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), como mecanismo de financiamento para a garantia da qualidade do ensino.

