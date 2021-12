Rui Costa inaugura policlínica regional em Vitória da Conquista

O governador Rui Costa inaugurou no início da tarde desta quinta-feira, 1º, a 11º policlínica regional, em Vitória da Conquista, no Sudoeste Baiano. O equipamento custou em torno de R$ 22 milhões e atende 19 especialidades médicas.

Durante a coletiva, o gestor falou sobre a importante do equipamento para cidade e a região. “Esta policlínica regional vai fortalecer a atenção básica. As pessoas vão realizar seus exames, suas consultas. São 19 especialidades médicas, praticamente todos os exames que um ser humano precisa fazer. Estamos colocando em prática o quê acreditamos ser a melhor saúde pública, que previne as doenças, faz o diagnóstico precoce”, declarou Rui.

A partir desta quarta, a policlínica passa a ter os custos divididos com município. “Apesar deste investimento ser 100% do governo do Estado, o custo passa a partir de hoje, a ser dividido entre o Estado e os municípios. Vai ser 40 % do Estado e 60% será dividido pelas cidades, proporcional a população de cada município, afirma.

A cidade vai receber este ano, novos investimentos na área da saúde. Rui disse que irá "autorizar a construção de mais leitos hospitalares. Vamos voltar aqui ainda este semestre para inaugurar obras de construção, que estamos realizando no hospital, e para inaugurar a nova unidade do Afrânio Peixoto, que passa a funcionar como unidade de apoio de extensão ao Hospital de Base, exclusiva para ortopedia".

O gestor foi questionado sobre as polêmicas recentes envolvendo o governo estadual, federal e municipal. Rui afirmou que prefere falar do trabalho que tem sido realizado, ao invés de falar sobre as polêmicas: “prefiro, ao invés de falar das polêmicas, falar do trabalho. Tem uma frase que eu gosto muito de repetir, que não é minha: 'nada, nada supera a força do trabalho'. Gosto de completar dizendo que nada supera a fé em Deus e a força do trabalho. Tem pessoas que nasceram com a vocação de trabalhar e outras com a vocação de falar, sou uma pessoa que nasci com a vocação de trabalhar, e de ajudar o povo, por isto estamos entregando a 11º policlínica regional”, finalizou o governador.

