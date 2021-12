Rui Costa inaugura 12ª Policlínica Regional de Saúde em Jacobina

O governador do Estado Rui Costa inaugurou nesta quinta-feira, 12, a Policlínica Regional de Saúde em Jacobina, que irá beneficiar moradores de 17 municípios, com 12 especialidades de exames médicos oferecidos gratuitamente.

Com um investimento de R$ 23 milhões, a décima segunda unidade já entregue pelo Governo da Bahia começa a funcionar já na segunda-feira, 16. O investimento incluiu obras, equipamentos, além disso, oito micro-ônibus e duas ambulâncias foram entregues à população pelo governador.

"Agradeço a parceria com cada um desses municípios. O investimento é de 100% do Governo do Estado em equipamentos e na obra. Mas, a partir da inauguração, o custeio e a manutenção são de responsabilidade do Consórcio Regional de Saúde, que é composto pelo Estado e pelos municípios. A partir de hoje, o custeio mensal é dividido, uma parte do Estado da Bahia e outra parte das prefeituras", explicou Rui que, na oportunidade, recebeu o título de cidadão jacobinense.

Serão 67 profissionais atuando na assistência à população, dentre eles médicos, enfermeiros, psicólogo, farmacêutico, nutricionista, ouvidor, assessores técnicos, assistente social, técnicos em enfermagem, técnicos em radiologia e assistentes administrativos.

Dentre as especialidades oferecidas no novo equipamento de saúde, estão angiologia, cardiologia, endocrinologia, gastrenterologia, neurologia, ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ginecologia/obstetrícia, mastologia e urologia.

De acordo com o governador, os consórcios e policlínicas são uma forma mais inteligente de fazer a gestão pública da saúde. O consórcio que vai administrar a unidade é formado pelos municípios de Caém, Caldeirão Grande, Capim Grosso, Jacobina, Mairi, Miguel Calmon, Mirangaba, Ourolândia, Piritiba, Quixabeira, São José do Jacuípe, Saúde, Serrolândia, Umburanas, Várzea da Roça, Várzea Nova e Várzea do Poço.

Outra ações

Dando continuidade à agenda, Rui Costa visitou o Centro Territorial de Educação Profissional do Piemonte da Diamantina II (CETEP) e fez parte da inauguração da sede da Defensoria Pública no município.

