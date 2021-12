Rui Costa entrega obras de infraestrutura e saúde em Irecê

Em visita à cidade de Irecê (distante 477 km de Salvador), o governador da Bahia, Rui Costa, entregou à população, nesta sexta-feira, 16, obras nas áreas de infraestrutura, com pavimentações, e saúde, com a ampliação de serviço no Hospital Regional e entrega de ambulâncias.

Rui Costa inaugurou a pavimentação asfáltica entre o campus da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e o Mercado do Produtor e a requalificação da avenida Adolfo Moitinho.

Na ocasião, o governador autorizou a publicação do edital de licitação para a recuperação da BA-148, no trecho que passa por Irecê, Ibititá, Ibipeba e Barra do Mendes, que beneficiará 74 mil habitantes. A obra terá investimento de R$ 10,7 milhões. Rui Costa revelou que, possivelmente, será incluído mais um trecho para obra.

O governador também autorizou a licitação para implantação da Hemodinâmica Cardiológica do Hospital Regional Dr. Mário Dourado. O investimento é de R$ 2,9 milhões. Também foi anunciada a construção de um setor de Oncologia na cidade, com previsão de início das obras até dezembro de 2019.

