Rui Costa e Bruno Reis lamentam morte do prefeito de Vitória da Conquista

O governador do Estado, Rui Costa (PT), e o prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), lamentaram na noite desta quinta-feira, 18, a morte do prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão (MDB), aos 72 anos, por complicações da Covid-19. Ele estava internado desde dezembro do ano passado, no Hospital Samur, dentro do município.

Em nota, Bruno Reis exaltou o trabalho que Herzem realizou enquanto esteve à frente da cidade de Vitória da Conquista e lamentou por ele não ter conseguido consolidar tudo que gostaria pelo município. O gestor foi eleito em 2017 e reeleito no pleito do ano passado.

“É realmente uma grande perda porque ele era um líder que trazia esperança à população de Vitória da Conquista. A cidade soube reconhecer a sua importância, reelegendo-o para mais um mandato como prefeito. Vai fazer muita falta, tinha vocação para servir. Foi eleito e não pode realizar o sonho de consolidar todas as obras ainda necessárias em Conquista. Mas deixou uma semente, dela virão muitos frutos. Que Deus conforte a todos”, escreveu Bruno.

Através das suas redes sociais, o governador também prestou sua solidariedade a familiares e amigos do prefeito conquistense. Rui ainda enfatizou que, mesmo atuando em campos opostos, ambos sempre procuraram “cumprir a sua missão”.

“Recebo com muita tristeza a notícia do falecimento de Herzem Gusmão, prefeito de Vitória da Conquista, uma das grandes cidades do nosso Estado. Na política, atuamos em campos opostos, mas procurando sempre cumprir a nossa missão. Minha solidariedade aos familiares e amigos”, disse o governador.

