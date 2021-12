Rui Costa e ACM Neto lamentam morte de José Oswaldo Alves

O Governador da Bahia, Rui Costa (PT), usou as redes sociais, neste sábado, 17, para se manifestar sobre a morte do jornalista e radialista José Oswaldo Alves. Em uma publicação no Twitter, o governador disse: “Hoje, a Bahia perdeu uma das suas referências na crônica esportiva, o radialista Zé Oswaldo, que tanto inovou e contribuiu para o desenvolvimento desse segmento da comunicação. Recebei a notícia com muita tristeza através de um de seus filhos, o também comunicador Zé Eduardo”.

O senador Angelo Coronel (PSD) e sua esposa, Eleusa Coronel (PSD), também lamentaram a morte do radialista José Oswaldo Alves, mais conhecido como Zé Oswaldo."Ficam aqui meus sentimentos pela passagem de um homem exemplo de pai e que soube cuidar da sua família com carinho. Meus sentimentos e de Eleusa a família pela passagem desse pilar familiar", afirmou.

ACM Neto

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), manifestou pesar pela morte do jornalista e radialista José Oswaldo Alves, a quem classificou como personalidade pública que convergia as diversas matizes da sociedade em torno do seu carisma e da sua amizade sincera. “A Bahia perde um homem íntegro, cuja conversa era boa de se ouvir. Sempre predisposto a ajudar a todos que precisaram dele, cuja voz sempre foi muito contundente no jornalismo baiano. Tinha um imenso sorriso e os braços abertos para abraçar. Os baianos lhe serão gratos por tudo o que fez pelo esporte, por tudo o que fez pelo radialismo”.

Neto completou: “Que Deus conforte a todos os seus familiares e amigos, principalmente a seu filho Zé Eduardo, a quem deixou como herança o seu talento e a sua obstinação para ajudar o próximo”.

adblock ativo