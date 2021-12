Rui Costa determina expulsão de PMs envolvidos em estupro

O governador Rui Costa decretou que a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) expulse os dois soldados que foram flagrados estuprando uma adoslecente de 17 anos, grávida de três meses, no km 6 da BR-110, em Sebastião do Passé (Região Metropolitana de Salvador), na noite do último sábado, 11. Rui fez o anúncio em seu perfil no Twitter e na página do Facebook, na noite deste domingo, 12:

Vão ser expulsos seguindo os critérios legais. Tenham certeza que crimes como esse não vão ficar impunes em nosso governo. — Rui Costa (@costa_rui) 12 julho 2015

Determinei a PM, apuração e abertura de processo de expulsão contra os policiais que cometeram um crime bárbaro, na noite deste sábado. — Rui Costa (@costa_rui) 12 julho 2015







Crime bárbaro cometido por um policial militar da ativa, em companhia de um policial militar da reserva, contra uma... Posted by Rui Costa on Domingo, 12 de julho de 2015

O governador também parabenizou os policiais da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Candeias) que efetuaram a prisão dos suspeitos. "Agiram com rapidez e conseguiram deter os criminosos em flagrante", disse.

O Caso

O casal estava em uma motocicleta, conduzida por Edson, na BR-110, quando foram abordados pelo soldado Antônio Marcos Gomes dos Santos, lotado na 17ª CIPM (Uruguai), e o policial reformado Ednardo Rodrigues de Santana.

Após simular uma ação policial, onde revistaram o casal, os policiais obrigaram a mulher a entrar no carro e levaram a chave da moto do rapaz, que ficou no local da abordagem. Depois da fuga dupla, Edson entrou em contato com a polícia.

Uma viatura da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Candeias), foi conduzida para local. Eles encontraram o Edson na estrada, e seguiram realizando ronda na região para tentar achar o veículo.

A mulher foi encontrada em um local conhecido como Banco de Areia, juntamente com os dois homens que foram flagrados forçando a vítima à "prática de atos libidinosos". Ao serem abordados, eles se identificaram como policiais militares.

Os dois foram presos em flagrante, e conduzido para 20ª Delegacia Territorial de Candeias, e em seguida, encaminhados para a Corregedoria da PM, a fim de serem ouvidos, e ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), para exame pericial, sendo levados à custódia provisória do Batalhão de Choque da PMBA.

