Rui Costa decreta três dias luto pela morte do cantor João Gilberto

O governador Rui Costa decretou três dias de luto na Bahia, pela morte do cantor baiano João Gilberto, neste sábado, 6. Ele utilizou as redes sociais para manifestar seus pêsames e dizer sobre a importância do cantor que “ajudou a projetar a imagem da Bahia e da música brasileira para o mundo", declarou Rui.

Confira a nota completa:

"Pai da Bossa Nova, João Gilberto ajudou a projetar a imagem da Bahia e da música brasileira para o mundo. Hoje, sua morte silencia a música. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs de um dos mais ilustres filhos de Juazeiro, que se tornou uma referência para as gerações de músicos que vieram depois da Bossa Nova. Os baianos têm orgulho de João Gilberto e por isso preservaremos seu legado. Que Deus conforte todos neste momento de dor. Decreto três dias de luto oficial na Bahia pela morte de João Gilberto".

