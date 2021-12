Rui Costa confirma investimento de R$ 2,5 bilhões nos terminais do Porto Sul

O governador Rui Costa e representantes da Bahia Mineração assinaram o termo de unificação dos terminais do Porto Sul, constituindo a Sociedade de Propósito Específico (SPE) para a construção do empreendimento, localizado no município de Ilhéus, com investimento de R$ 2,5 bilhões. O ato da assinatura aconteceu na manhã desta terça-feira, 21, na sede da governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

O início das obras está previsto para o segundo semestre. Todas as licenças ambientais para a implementação do projeto já foram liberadas.

De acordo com o governador Rui Costa, a unificação vai garantir a eficiência operacional do Porto Sul, com uso compartilhado das estruturas marítimas e terrestres do empreendimento por parte do Estado e da Bamim. O porto terá capacidade de armazenamento e transporte de até 41,5 milhões de toneladas de minério de ferro por ano.

“A modernização e otimização da infraestrutura portuária vai estimular a concorrência e irá atrair a participação de outras organizações privadas”, avalia o governador.

“Vamos levar o desenvolvimento para o interior da Bahia. É um marco importante. Estamos unificando a viabilidade econômico da mineração, do porto e da ferrovia. Todos os três setores caminharão juntos. Um depende do outro”, finaliza Rui Costa.

