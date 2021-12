Rui Costa autoriza construção da Barragem de Baraúnas

O governador Rui Costa visitou nesta sexta-feira, 10, a cidade de Seabra, distante a 450 km de Salvador, onde assinou a autorização para início das obras de construção da Barragem de Baraúnas, que deverá beneficiar mais de 65 mil moradores da região da Chapada Diamantina.

Com recursos estimados de R$ 92 milhões oriundos de parceria do Governo Federal, através do Ministério da Integração Nacional e do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), o projeto para a represa foi iniciado em 2013.

Dentro do programa de estruturar as diversas regiões da Bahia para garantir segurança hídrica para a população, a barragem de Baraúnas será implantada no rio Cochó, na divisa entre Seabra e Boninal, e vai beneficiar também moradores de Piatã, Mucugê e Palmeiras.

“Há mais de três anos iniciamos a luta para que esta obra fosse incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e tivemos a garantia da sua concretização. De lá para cá, nós seguimos todo o trâmite até a licitação. Ficamos satisfeitos em estar aqui para assinar essa ordem de serviço”, disse o governador.

O prazo previsto para conclusão da obra é de aproximadamente 18 meses depois do início dos trabalhos. Para o secretário da SIHS, Cássio Peixoto, obras como esta são fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos moradores de regiões afetadas pela seca.

“O Semiárido foi duramente afetado pelo longo período de estiagem, reduzindo o nível dos poços subterrâneos bem como a vazão dos rios”, disse Peixoto, acrescentando que esta situação levou os municípios decretarem estado de emergência, muitos deles com racionamento severo de água.

Além de se destinar ao abastecimento humano, a água da represa de Baraúnas será disponibilizada para irrigar uma área de 180 mil hectares de pequenas propriedades e agricultura familiar. O projeto prevê a formação de um lago com 256 hectares e vazão defluente regularizada prevista de 250 litros por segundo.

Obras de abestecimento

Na visita a Seabra, o governador assinou autorização para implantação de uma adutora do sistema de água da cidade, com valor estimado de R$ 400 mil. Também autorizou o início dos trabalhos para reforma e ampliação de 15 pequenos sistemas de abastecimento na zona rural, que vão beneficiar mais de cinco mil famílias da região.

Na próxima semana, o governador vai entregar mais três novos sistemas integrados de captação, tratamento e distribuição de água. Dia 16 estará em Santo Estevão, cujo sistema vai alcançar também moradores de Anguera e Serra Preta.

Na sexta-feira, 17, estará em Serra do Ramalho, município ribeirinho do São Francisco onde as obras vão beneficiar principalmente moradores da zona rural. No sábado, 18, a visita será a Rio de Contas, também na Chapada Diamantina, para entregar o sistema de abastecimento na cidade e uma adutora que vai levar água para a localidade de Marcolino Moura.

