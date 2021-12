Rui Costa apoia Dilma após provocação de Bolsonaro: ‘Tortura nunca mais’

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), apoiou a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), nas redes sociais, nesta terça-feira, 29, após o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (sem partido), debochar sobre a tortura que a petista sofreu durante a ditadura militar.

Além disso, o petista ainda pediu respeito às vítimas do regime.

“Tortura nunca mais! Que se respeite as vítimas de um período triste da nossa história. Minha solidariedade à ex-presidenta Dilma Rousseff e a todos que sofreram direta ou indiretamente com as torturas”, disse o gestor estadual.

