Rui Costa anuncia construção de 60 escolas na Bahia até 2022

Mais de 60 escolas devem ser construídas na Bahia até 2022 conforme o governador do estado, Rui Costa. O anúncio foi realizado durante o programa #PapoCorreria, na noite desta terça-feira, 10.

"Serão todas escolas de grande porte e de alto padrão, com 35 salas de aula, biblioteca, laboratórios, auditório, quadra coberta e campo society, dando condições para os alunos aprenderem. Com essa completa reestruturação na infraestrutura da rede estadual, vamos permitir a prática esportiva e a educação com qualidade", explicou o governador.

Em janeiro de 2020, a licitação para a construção de 12 destas unidades escolares será lançada. Serão investidos R$ 200 milhões para as obras.

Na capital baiana, as escolas ficarão localizadas nos bairros de Paripe, Sussuarana, São Cristóvão, Imbuí, Vila Canária e Pau da Lima. As demais unidades ficarão nos municípios de Lauro de Freitas (2), Candeias (1), Teixeira de Freitas (1), Itabuna (1) e Ilhéus (1).

