Rui Costa agradece ao STF por negar pedido de Bolsonaro contra medidas restritivas

O governador da Bahia, Rui Costa, fez um agradecimento, na tarde desta terça-feira, 23, ao se pronunciar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) não favorável ao pedido do presidente Jair Bolsonaro para derrubar as medidas restritivas adotadas por estados no combate à pandemia.

Por intermédio das redes sociais e vídeo divulgado para a imprensa, Rui Costa enalteceu a decisão do STF.

“Quero agradecer ao Supremo Tribunal Federal, em nome do povo baiano, dos governadores e prefeitos de todo o Brasil. Mais uma vez, o STF se coloca ao lado da ciência, da saúde e da vida dos brasileiros”.

De acordo com o governador, manter tais medidas contra o coronavírus, como toque de recolher, isolamento social e funcionamento apenas de serviços essenciais, é o que deve ser feito.

“O Brasil precisa de serenidade, de trabalho, de competência, de coordenação pra que tenhamos mais vacinas, medicamentos e unidades de saúde capazes de atender a população”, avalia.

