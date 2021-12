Rui Costa afirma que ideia de jogos na Fonte Nova não o agrada

O governador Rui Costa afirmou, na manhã desta sexta-feira, 10, em entrevista à rádio Metrópole, que a ideia de realizar jogos na Fonte Nova não o agrada, por estar servindo como hospital de campanha para o atendimento de pacientes vítimas do novo coronavírus.

Ele afirmou que o estádio de Pituaçu está à disposição para a realização do Nordestão e pontuou que não o agrada a ideia de ter jogo no gramado e pessoas eventualmente na UTI, na área de cima.

"Não tomei posição definitiva, mas a princípio não me agrada muito ter partidas de futebol. Lá tem leitos de UTI. Não me agrada muito a ideia de ter jogo no gramado e pessoas eventualmente na UTI, lá área de cima, pessoas indo a óbito no momento a partida. Não sei. Não tomei uma decisão definitiva, mas não me agrada muito a ideia", disse Rui Costa.

"Às pessoas que me procuraram, sinalizei que tem Pituaçu, se precisar de alguma intervenção adicional o estado faz rapidamente. À princípio, não vamos liberar, em função da pandemia, vamos liberar Pituaçu se os clubes desejarem para que as partidas aconteçam lá", continuou o governador.

O público reagiu nas redes sociais de forma negativa à realização de jogos na Fonte Nova. A maior crítica foi o fato de o estádio contar com um hospital de campanha para o tratamento da Covid-19.

Caso seja liberada pelo governo, a Fonte Nova ainda receberá o Campeonato Baiano e o Campeonato Brasileiro.

