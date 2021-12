Rui apresenta Consórcio do Nordeste ao embaixador da China

O governador Rui Costa se reuniu com o embaixador da China Yang Wanming nesta segunda-feira, 5, em Brasília, para apresentar os projetos que o Nordeste quer promover. A parceria entre a China e os estados nordestinos está em andamento em grandes planos de infraestrutura, como o Veículo Leve de Transporte (VLT) de Salvador.

De acordo com a Secretaria de Comunicação do estado (Secom), os projetos devem ganhar impulso a partir da aproximação do Consórcio Nordeste com o país asiático.

“Vamos preparar os projetos que o Nordeste quer promover e que chineses possam ter interesse, e contamos com o embaixador nessa agenda de oportunidades. Há interesse de todos os nove estados”, afirmou Rui.

Rui e Yang Wanming também conversaram sobre projetos em negociação entre o governo da Bahia e os chineses, como a Ponte Salvador-Itaparica, com previsão para lançamento de edital nos próximos meses e possibilidade de participação da China no processo de licitação.

Wanming aproveitou para perguntar sobre artistas baianos e a possibilidade de realização de um evento na área de cultura.

