Rui anuncia projeto para criação de 26 mil vagas remuneradas de monitores escolares na rede estadual

O Governador Rui Costa anunciou, nesta terça-feira, 29, que enviará à Assembleia Legislativa um projeto de lei criando 26 mil vagas de monitores escolares remunerados, que serão escolhidos entre os próprios alunos, um para cada uma das 26 mil salas de aula do Estado. O projeto ainda está em elaboração.

Segundo o governador, ao visitar as escolas do Estado, ele percebeu que alguns alunos ensinavam os colegas voluntariamente. "Então, há cerca de um ano, nós criamos o programa Mais Estudo, estimulando que alguns estudantes sejam monitores escolares, recebendo uma bolsa de até R$ 600 por mês", disse.

"Com isso os alunos não precisam trabalhar e podem se dedicar ao estudo e ensinar os colegas". Rui destacou que, mesmo com a pandemia e com as escolas fechadas, o benefício foi pago", completou.

O governador afirmou que, com o projeto de lei, o programa torna-se uma ação de Estado e não de governo, permanecendo para as futuras gestões.

Para Rui, o programa experimental, com 10 mil alunos, foi um sucesso. "As notas melhoraram, a aprendizagem melhorou, houve uma redução do número de desistência de alunos nas escolas. Quando o aluno não entende o assunto, tira nota baixa, ele fica com vontade de largar aquilo. Quando ele começa a entender, a aprender, ele tem vontade de ficar na escola".

adblock ativo