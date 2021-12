Ruas de Camaçari sofrem alterações de trânsito

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STT) realizará mudanças de trânsito em cinco ruas do município de Camaçari - Região Metropolitana de Salvador, a partir do dia 12 de abril. E, para verificar de forma antecipada como funcionarão as alterações, nesta terça-feira, 2, das 7h às 19h, será feita uma simulação das modificações, com o objetivo de observar a fluidez do tráfego e se haverá necessidade de ajustes.

O Órgão explica que a intenção é realmente adotar medidas que de fato melhorem o dia a dia de pedestres e condutores que circulam pela cidade, especialmente em avenidas e ruas de grande fluxo, como é o caso das avenidas Concêntrica e Rio Camaçari, que serão contempladas pela portaria nº 056 de 19 de março, que modifica condições de tráfego nessas duas vias e nas ruas Júlio Leitão, São Bento e Escola Convênio, todas localizadas no bairro Camaçari de Dentro.

Conforme o documento, haverá alteração de sentido na Avenida Concêntrica, da interseção com a Avenida Rio Camaçari até a Rua Júlio Leitão, que nesse trecho passará a ser mão única no sentido centro da cidade.

Na Rua Júlio Leitão, da ligação com a Avenida Concêntrica até o cruzamento com a Rua Escola Convênio, a via também passará a ter sentido único, devendo o condutor seguir o fluxo respeitando essa direção.

Na Avenida Rio Camaçari, da conexão com a Rua Escola Convênio até a ligação com a Avenida Concêntrica, os veículos só poderão seguir em direção à Avenida Concêntrica ou sentido Praça dos 46.

A circulação nas ruas São Bento e Escola Convênio, da interseção com a Rua Júlio Leitão até a Avenida Rio Camaçari, também serão em mão única, tendo os carros e motocicletas que seguir sentido à Avenida Rio Camaçari.

Por conta das alterações, fica estritamente proibido o estacionamento de veículos no lado esquerdo de todas as ruas citadas acima. Nas vias adjacentes, ficam mantidas a circulação e estacionamento sem alterações. Vale lembrar que só após a realização do simulado essas modificações serão confirmadas. Portanto, após o dia 2 de abril, uma nova publicação com a divulgação definitiva das alterações no trânsito nas referidas avenidas e ruas será realizada nos canais de comunicação oficiais da Prefeitura.

