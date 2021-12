Roubos a pedágios no sistema BA-093 têm alta

O número de ocorrências de assaltos às praças de pedágio administradas pela concessionária Bahia Norte, no sistema de rodovias BA-093, cresceu 40%, em comparação com o ano passado. Até agosto deste ano, foram registrados 107 casos.

Em ação de combate a crimes nas rodovias baianas, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) prendeu Alessandro Silva dos Santos, reconhecido por meio das imagens de câmeras de segurança, assaltando uma cabine da praça de pedágio da Via Parafuso (BA-535).

O crime, segundo informações divulgadas pela PRE, aconteceu por volta das 4h da quinta-feira passada.

“Não é a primeira vez que este assaltante age na Via Parafuso. Geralmente, eles roubam valores do caixa do pedágio”, diz o capitão Lopes, da Coordenação de Planejamento Operacional da PRE.

As imagens, que flagram o assaltante com uma arma de fogo dirigindo um carro roubado de cor vermelha, fazem parte do circuito fechado de TV interligado ao centro de controle operacional da concessionária.

Este sistema, de acordo com a assessoria de comunicação da Bahia Norte, é responsável por acionar a PRE quando identificada alguma situação de violência contra os funcionários, motoristas e a empresa.

Imagens

A utilização de câmeras de segurança também é adotada por outras empresas que administram rodovias da Região Metropolitana de Salvador.

Segundo a Concessionária Litoral Norte (CLN), que opera a BA-099 (Estrada do Coco), as câmeras de segurança registraram, segundo a assessoria de comunicação, dois assaltos à praça de pedágio este ano.

A concessionária ViaBahia, que controla as BRs 324 e 116, também afirmou que possui câmeras. No entanto, a assessoria da empresa não enviou informações sobre assaltos às praças de pedágio.

A empresa garantiu que há uma equipe observando as imagens. Ao verificar atitudes suspeitas, a polícia deve ser acionada.

Funcionários

As ocorrências de assalto em praças das rodovias estaduais têm preocupado trabalhadores do pedágio.

Na tarde de quarta-feira passada, ainda segundo a empresa Bahia Norte, duas pessoas em uma motocicleta roubaram todo o dinheiro de quatro cabines do posto de cobrança.

Logo após este assalto, os funcionários abriram as cancelas e correram, abandonando o local de ofício.

Sobre a conduta dos trabalhadores, a assessoria de comunicação da concessionária informou que a fuga do local é orientada pela direção da empresa como uma “medida de segurança”.

* Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

