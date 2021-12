Roubos a bancos na Bahia registram queda de 26,5% em 2018

O número de roubos a bancos na Bahia apresentou queda de 26,5% nos primeiros quatro meses de 2018, quando foram registrados 25 casos no estado. A redução acontece pelo terceiro ano consecutivo, segundo informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-BA).

Neste período, 50 assaltantes de banco foram presos e oito morreram. Além disto, cerca de uma tonelada de explosivos foi apreendida, assim como 21 armas, entre elas cinco fuzis.

Em Salvador, foram registrados quatro roubos a banco em 2018, contra cinco no ano passado, o que representa uma redução de 20%. Na região metropolitana, o número de casos sofreu redução de 83,3%, com apenas uma ocorrência foi registrada, contra seis em 2017.

Já no interior do estado, foram computados 20 roubos em 2018, contra 23 no ano passado, o que representa uma queda de 13%.

Ocorrências

De acordo com o balanço do Sindicato dos Bancários da Bahia, foram 24 ocorrências registradas até o final do mês de abril. A maior parte delas está relacionada a explosões de agências (15). Em seguida, estão as explosões de caixa eletrônico (2), tentativas de explosão (2), arrombamentos de caixa eletrônico (2), arrombamento de agência (1), tentativa de arrombamento (1) e tentativa de assalto (1).

