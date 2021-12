Roubos a bancos na Bahia reduzem 17,5% entre janeiro e maio

Entre janeiro e maio deste ano houve uma redução em relação aos roubos realizados em bancos na Bahia. Os ataques contra as insituições financeiras, incluindo os pontos de autoatendimento e carros-fortes, reduziram 17,5%. Em 2018 foram notificados 33 casos, contra 40 em 2017.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), 67 suspeitos foram presos e 11 morreram em confronto ao longo deste ano. Além disso, com oito bandos desmontados foram apreendidas 29 armas de fogo sendo cinco fuzis, e localizada cerca de uma tonelada de explosivos. Entre as quadrilhas encontradas, uma que estava concentrada no Mato Grosso e realizava furtos em todo o Brasil, foi presa após tentar assaltar uma agência, na Pituba.

