Roubos a banco deixaram 8 mortos em 2012

Na Bahia, os números de investidas criminosas envolvendo bancos cresceram e a quantidade de mortes relacionadas aos ataques às instituições bancárias no Estado também aumentou. Foram oito vítimas em 2012, contra uma em 2011.

Em 2012, a Bahia só não ficou à frente de São Paulo (15 casos) no ranking dos assassinatos cometidos em assaltos a bancos e saidinhas bancárias. Os dados integram um levantamento nacional divulgado pelo Sindicato dos Bancários do Estado da Bahia.

Realizado em conjunto entre o Dieese, Confederação Nacional dos Vigilantes e Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, o estudo mostra que 57 pessoas foram mortas no Brasil no ano passado, em decorrência da ação de assaltantes de banco - foram 49 vítimas em 2011 (alta de 16,3%).

Em números absolutos, os dados de delitos contra instituições financeiras elaboradas pelo Sindicato dos Bancários e pelo Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar (CPE-PM) divergem. Mas ambos os levantamentos apontam para o aumento no número geral de ocorrências - principalmente por conta do crescimento das ações contra terminais de autoatendimento.

Segundo a PM, foram 163 crimes consumados em 2012 e 117 no ano anterior (alta de 39,3%). Conforme o Sindicato dos Bancários, os criminosos obtiveram êxito em 142 oportunidades no ano passado - contra 94 em 2011 (acréscimo ainda maior, de 51%).

Migração - "Muitos criminosos estão migrando de práticas de maior risco, como o tráfico de drogas, para o arrombamento de terminais de autoatendimento, onde os bandidos encontram o dinheiro sem precisar de armas e, se presos, vão responder por furto, cuja pena é inferior à de roubo", disse o coronel Antônio Ferreira Fontes, comandante do CPE.

De acordo com o Código Penal Brasileiro, o arrombamento caracteriza-se como furto qualificado, com pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa - a pena de roubo simples é de 4 a 10 anos de reclusão. "Nossas investigações descobriram que existe até um curso oferecido por criminosos, com custo de R$ 15 mil, para aqueles que querem aprender a violar um terminal com maçaricos ou explosivos", revelou o oficial.

Fontes informou que, além de explosivos, os ladrões têm utilizado modernas ferramentas para romper paredes das agências, mesmo aquelas reforçadas com revestimento de aço. "Já apreendemos furadeiras com brocas diamantadas, que são revestidas com diamante e conseguem penetrar no aço", frisou.

Elder Perez, diretor do departamento socioeconômico do Sindicato dos Bancários, disse que não vê iniciativas dos bancos para a redução das ocorrências. "As chaves das agências deveriam ficar com as empresas de segurança contratadas, mas os banqueiros alegam que não há logística para isso. Então, elas continuam sendo guardadas por gerentes, que continuam sendo sequestrados por assaltantes", reclamou.

Tecnologia - "Os bancos preferem investir em tecnologia para evitar que os sistemas sejam invadidos por hackers, que podem causar prejuízos milionários, do que reforçar a segurança nas agências", avaliou o delegado Cleandro Pimenta, diretor do Departamento de Crimes contra o Patrimônio (DCCP), da Polícia Civil.

"No geral, os bancos chegaram à conclusão de que o custo para blindar as paredes das agências ou o vidro das fachadas sai mais caro do que os prejuízos causados pelos roubos", lamentou o coronel Fontes.

Para o militar, a expansão da rede bancária também colaborou para o aumento dos crimes. "Há locais extremamente vulneráveis, nos quais os bancos se instalam e não nos avisam", advertiu.

adblock ativo