Roubo de objetos sacros é investigado em Cachoeira

O roubo de objetos do Séc. XVIII usados nas cerimônias religiosas da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, em Cachoeira (a 110 km de Salvador) foi descoberto no último dia 21, mas só nesta terça, 28, a notícia veio a público. A Polícia Civil da cidade já está investigando o caso, porém ninguém foi preso até agora.

Dentre as peças levadas, está uma coroa de ouro com brilhantes, que ficava sobre a cabeça do Deus Menino pertencente à Irmandade de N. Sra. D'Ajuda há mais de um século. A imagem sacra foi guardada no cofre da Igreja de N. Sra. do Rosário porque era considerado o local mais seguro.

Segundo o delegado André Oliveira Alves, quando o cônego Hélio César Vilas Boas registrou a queixa do arrombamento do cofre, dia 21, não havia percebido que os objetos também foram levados. "Dois dias depois, o padre foi realizar uma cerimônia e sentiu falta dos objetos, quando foi feito o aditamento da ocorrência para incluir as infor mações novas", disse.

O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger esteve em Cachoeira nesta terça à tarde e, com o cônego Hélio Vilas Boas, pároco de Cachoeira, visitou a igreja roubada. Mas declarou à imprensa que a visita estava agendada e ele só soube do roubo dos objetos ao chegar à cidade. "Já está sendo investigado pela polícia", resumiu dom Murilo Krieger sobre o assunto.

Reincidência - Esta não é a primeira vez que obras da matriz de Cachoeira são roubadas. Na década de 80, levaram várias joias da Irmandade de N. Sra. da Boa Morte expostas no museu das alfaias, que funcionava na sacristia. O museu não existe mais, mas os objetos ficaram sob a guarda da igreja.

