Ronda Maria da Penha chega a 27 regiões da Bahia

Em um encontro na manhã desta quarta-feira, 31, a Polícia Militar oficializou a operação Ronda Maria da Penha. O secretário da Segurança Pública da Bahia, Maurício Teles Barbosa, assinou um convênio com as secretarias de Desenvolvimento Rural (SDR), de Políticas para as Mulheres (SPM), da Agricultura Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) e de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), garantindo a chegada da ação em 27 dos chamados "Territórios de Identidade", uma divisão de regiões pelo estado.

Durante a solenidade, que contou também com a presença do governador do estado Rui Costa, propostas de proteção à agricultura familiar foram anunciadas, através do Programa Bahia Mais Forte. "Cuidar das mulheres que vivem da agricultura familiar também faz parte do pacote de ações do Governo do Estado e a Operação Ronda Maria da Penha está engajada neste processo”, afirmou, em nota, o secretário Maurício Barbosa.

A ideia é promover ações preventivas e integradas de enfrentamento à violência, direcionada para mulheres assentadas e acampadas, quilombolas e marisqueiras.

