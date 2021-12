Ronda Maria da Penha atuará em Itabuna

A quarta reunião do interior do estado este ano do comitê executivo do Pacto pela Vida (PPV) reuniu, nesta quarta-feira, 29, em Itabuna (a 457 km de Salvador) o governador Rui Costa, representantes de entidades e órgãos públicos, do Poder Judiciário e do Legislativo, para unir forças no combate à violência e articular ações de prevenção social.

Uma das medidas que deve ter início prático na cidade, em 30 dias, é a Operação Ronda Maria da Penha (ORMP), “para cuidar dos casos de violência doméstica”, anunciou o governador.

A operação, já instalada em outros municípios e lançada na Bahia em 2015, conta com acompanhamento de mulheres que têm medidas protetivas judiciais com visitas periódicas e outras ações de prevenção e repressão.

Rui Costa destacou que outras demandas foram identificadas em Itabuna e municípios da região, “como implantação das videoaudiências judiciais, sem precisar do deslocamento do preso, e também da casa de acolhimento de menor em conflito com a lei, que vamos buscar uma alternativa para solucionar”.

A caravana do PPV, que em 2017 já passou por Feira de Santana, Vitória da Conquista e Eunápolis, três regiões distintas do interior do estado, tem a meta de identificar as causas da violência em cada território.

Na oportunidade também foram debatidas e alinhadas a contribuição de cada instituição na sua prevenção e combate. Na reunião desta quarta-feira, 29, participaram, além do governador e secretários do estado, juízes e promotores, defensores públicos, delegados e oficiais da Polícia Militar.

Conforme o secretário da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Carlos Martins, o PPV foca também ações sociais como ferramenta de combate ao crime. “Temos cursos técnicos através da Rede Estadual de Educação Profissional e o programa Primeiro Emprego, que facilitam o acesso ao mercado de trabalho”.

Em Itabuna foram entregues, pela comitiva do governador, 38 viaturas para reforçar a segurança na região. Elas também serão utilizadas nos municípios de Buerarema, Camacan, Canavieiras, Coaraci, Iguaí, Ilhéus, Itacaré, Itajuípe e Maraú, nas polícias Civil (16) e Militar (20).

Para os 4º e 5º Grupamentos de Bombeiros Militar da Bahia foram disponibilizados dois equipamentos desencarceradores, utilizados em situações de retirada de pessoas presas nas ferragens em acidente, dois veículos e dois notebooks.

Dados

O secretário da Segurança Pública (SSP), Maurício Barbosa, anunciou durante o evento que nos dois primeiros meses de 2017 foi constatada uma redução de 30% em crimes violentos letais intencionais (CVLIs) em Itabuna.

Conforme os registros da SSP, em janeiro e fevereiro de 2016, foram contabilizados 34 CVLIs, enquanto que no mesmo período deste ano, 24 ocorrências foram registradas pela polícia.

“Ainda não chegamos à situação ideal, mas essa redução demonstra o empenho das nossas forças policiais em tentar resolver o problema da violência, que notadamente não perpassa apenas pela segurança pública”, destacou o secretário Maurício Teles Barbosa.

