Rompimento de tubulação deixa cidades baianas sem água

As cidades baianas de Madre de Deus, Candeias e São Francisco do Conde estão sem água nesta sexta-feira, 26, segundo informações da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). O motivo foi um rompimento na tubulação que abastece as regiões.

O incidente aconteceu durante a realização de serviços na localidade de Fazenda Mamão, na BA 523, por uma empresa particular, que não teve o nome divulgado.

A Embasa informou que uma tubulação de grande diâmetro foi danificada e que o abastecimento precisou ser interrompido temporariamente nos municípios para que sejam realizados os reparos necessários.

A empresa informou ainda que a conclusão dos serviços está prevista para as 2 horas da manhã deste sábado, 27, quando o abastecimento iniciará a sua regularização de forma gradativa.

