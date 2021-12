Rompimento de cabos afeta serviços da Oi na Bahia

Clientes da Oi em Salvador e nas cidades de Vitória da Conquista, Barreiras e Juazeiro, no interior da Bahia, tiveram os serviços de telefonia móvel e banda larga fixa afetados nesta terça-feira, 10, devido a rompimentos de cabos de fibra óptica da companhia.

De acordo com a Oi, os problemas foram causados por dois acidentes distintos, provocados por obras de responsabilidade de terceiros. Na capital, os cabos foram rompidos no bairro do Imbuí. No interior, o mesmo problema aconteceu em um trecho da BR-116, a 30 km de Conquista.

Segundo informações do Blog do Anderson, quase 150 mil usuários da cidade estão sem se comunicar desde o início da manhã.

Em Salvador, conforme a companhia, os serviços de telefonia móvel e banda larga fixa foram parcialmente afetados, causando dificuldades no completamento de chamadas em parte da capital.

A Oi informou que equipes técnicas trabalham nos locais afetados para que os serviços sejam restabelecidos. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos ainda nesta terça, quando o serviço deve voltar à normalidade.

