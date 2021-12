Rompimento de adutora suspende fornecimento de água em bairros de Salvador

O fornecimento de água foi suspenso em quatro bairros de Salvador neste sábado, 26, após o rompimento de uma adutora no bairro de Armação.

Com isso, Armação, parte da Pituba, Costa Azul e Stiep estão sem fornecimento de água. A previsão do restabelecimento do serviço é o final da tarde deste sábado.

Por meio de nota, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), informou que na sexta-feira, 25, corrigiu um vazamento em trecho da rede de água sob a avenida Otávio Mangabeira, e que neste sábado os técnicos verificaram outro vazamento na mesma rede.

Ainda segundo a Embasa, equipes iniciaram o reparo por volta das 9h. Por causa do serviço, uma faixa da Avenida Octávio Mangabeira precisou ser interditada e o tráfego no local está lento.

Além disso, neste domingo, 27, o abastecimento será temporariamente interrompido no Caminho das Árvores e parte do Stiep e Costa Azul. Para viabilizar a construção da nova ligação viária entre as avenidas Magalhães Neto e Tancredo Neves, a Embasa fará o remanejamento de redes distribuidoras de água e interromperá temporariamente o abastecimento a partir das 7h, nos bairros.

A previsão de conclusão do trabalho é na noite do domingo, quando o fornecimento de água começará a ser regularizado gradativamente, com previsão de completa normalização nas 24 horas seguintes.

adblock ativo