Romaria ecológica louva São Sebastião

A romaria ecológica de São Sebastião reúne neste domingo, 20, católicos e ambientalistas no percurso de nove quilômetros entre a Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, na sede de São Desidério (a 900 quilômetros de Salvador), e a capela do santo, no povoado de Morrão.

A expectativa dos organizadores da festa é que a 15ª edição do evento supere as anteriores. "Como o dia do padroeiro do Morrão caiu em um domingo, moradores de outras localidades também vão participar", prevê o escritor Florentino Augusto de Souza, um dos responsáveis pelo resgate da tradição, que ficou esquecida durante alguns anos.

A programação do dia de São Sebastião, 20 de janeiro, começa com uma oração, por volta das 6 horas. Em seguida, os romeiros partem para a caminhada. Às 8 horas, eles fazem uma parada para o descanso, lanche e uma roda de samba, em meio à Chapada, com animação de grupos de reiseiros.

A chegada ao povoado do Morrão, anunciada com fogos de artifício, está prevista para as 9h30. Na ponte sobre o Rio Grande, devotos do povoado se integram à romaria. A procissão segue até a capela, onde às 10h é rezada uma missa festiva, com batizados. Depois, é servido um almoço aos romeiros na margem do rio.

Origem - Segundo o escritor Florentino de Souza, a romaria foi criada pelo maestro Heliodo Ribeiro, antes da década de 60 do século passado. O percurso era por uma trilha pela Chapada (área do Cerrado, também conhecido por Gerais).

"Este era o único caminho que havia entre São Desidério e o Morrão à época. Com o passar dos anos e a viabilização de outra estrada (para a passagem de veículos motorizados), o trajeto e o costume ficaram esquecidos", relembra Souza.

"Há 15 anos, nós recomeçamos com a romaria aqui, dando oportunidade também aos mais jovens de passar pelo caminho dos tropeiros, conhecendo nossa história e mais um pedaço do município", justificou o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Nerito Carvalho.

adblock ativo