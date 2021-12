Romaria de Bom Jesus da Lapa tem ponto alto nesta quinta

A cidade de Bom Jesus da Lapa, 777 km a oeste de Salvador, vive nesta quinta-feira, 6, o feriado do padroeiro e a festa principal do seu famoso santuário. Durante todo o ano o município recebe um a média de 1,8 milhão de visitantes, o que faz deste destino o terceiro em visitação turística católica no Brasil.

Com missas em diversos horários, inclusive às 2h e às 5h, a romaria tem seu encerramento oficial por volta das 18h, com a tradicional celebração de despedida na esplanada em frente à entrada da gruta.

Antes, porém, às 17h, acontece a procissão pelas principais ruas, com a condução da imagem de Jesus Crucificado. As celebrações principais desta quinta, quando o santuário completa 324 anos de romarias, são presididas pelo bispo de Barreiras, dom Josafá Menezes da Silva, que responde interinamente pela diocese de Bom Jesus da Lapa.

Cícero Dantas

Nesta quinta, começa a tradicional festa em louvor a Nossa Senhora do Bom Conselho, padroeira da cidade de Cícero Dantas, a 287 km de Salvador, no sertão.

No dia 14 termina o novenário. Nesta época do ano, a visitação à cidade é intensa. Os participantes de cada novena procuram caprichar ao máximo no projeto paroquial, o que é considerado grande manifestação de fé.

Seguindo a tradição, na nona noite de festejo os convidados especiais são os motoristas, motociclistas, garis, mecânicos e filhos ausentes (pessoas naturais de Cícero Dantas que se mudaram para outras cidades), que vão prestigiar a festa.

As comunidades responsáveis pela liturgia são as de São João da Fortaleza, Major, Juá, Betânia, Itaparica do Gama, Massaranduba e Viuveira. O presidente da celebração é o padre José Raimundo, natural da cidade. O dia 15 começa com a tradicional alvorada festiva, às 5h, seguida da missa pelas almas, às 7h; o batismo, às 8h; a celebração eucarística solene, às 10h; e a procissão, às 16h. Ao final, há um show católico

Nesta mesma noite, após o show católico, às 20h, repete-se pelo sétimo ano consecutivo, no Colégio São José (ao som de Los Guaranis), o Reencontro dos Filhos Ausentes. O encontro é marcado por animado bate-papo, inclusive entre amigos que há muito não se encontravam em sua cidade.

