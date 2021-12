Rodrigo Maia “paga promessa” e visita a Fundação Dr. Jesus

Uma semana depois de conduzir a votação que levou à aprovação da reforma da Previdência, em primeiro turno, na Câmara Federal, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ) visitou, na manhã desta sexta-feira, 19, o Centro de Reabilitação Fundação Dr. Jesus, projeto social mantido pelo também deputado federal Pastor Sargento Isidorio (Avante) no município de Candeias, Região Metropolitana de Salvador.

Aliado do governador da Bahia, Rui Costa (PT), Isidorio apresentou a Maia as instalações da fundação, à beira da BR 324, ao lado de outros políticos ligados ao petista.

Os senadores Jaques Wagner (PT), Otto Alencar (PSD) e Ângelo Coronel (PSD), principais articuladores de Rui em Brasília, acompanharam a agenda, por exemplo. Questionados, afirmaram, em um discurso afinado, que não estavam “fazendo claque” para o presidente da Câmara, mas para o projeto social de Isidorio.

“Não acho que uma coisa tem a ver com a outra”, disse Wagner, ao ser perguntando sobre a proximidade do governador baiano com Maia.

Além da visita acompanhada pelos aliados do petista, diversas pautas importantes para a Bahia foram negociadas com a Presidência da Câmara, nas últimas semanas, para garantir a aprovação da Reforma da Previdência em primeiro turno.

A partir da negociação, parcela da base do governador da Bahia votou a favor da reforma. Entre eles, Otto, Coronel, o próprio Isidorio, Antônio Brito (PSD, Caca Leao (PP) e outros.

Durante a visita, o deputado Sargento Isidorio apresentou as dependências do centro de reabilitação a Maia e, no início da tarde, pregou em um culto para os cerca de 1.300 internos e as autoridades presentes.

Com um cassetete de madeira às mãos, fez discurso “em defesa da família”, contra a homossexualidade, contra as drogas, criticou quem defende a máxima “bandido bom é bandido morto”, fez piadas e confessou: “É óbvio que na primeira oportunidade vou meter a faca nele pra ajudar a gente aqui com recurso. Quem não quer um presidente da Câmara visitando seu projeto social?”.

Encontro do DEM

Além da visita à Fundação Dr Jesus, o presidente Rodrigo Maia também encontrou-se com o prefeito de Salvador ACM Neto, presidente nacional do DEM.

Os dois tomaram café da manhã na casa do deputado Elmar Nascimento, líder do DEM no Congresso Nacional, junto com outros políticos da legenda, como o deputado Leur Lomanto Júnior (DEM). O encontro foi rápido e de lá Maia seguiu para Candeias.

