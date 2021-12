Rodovias estaduais passam por intervenções até esta sexta-feira

Uma série de intervenções são realizadas ao longo do Sistema de Rodovias BA-093 até esta sexta-feira, 14. Os serviços ocorrem das 7h às 17h e são executados pela Concessionária Bahia Norte.

Na CIA-Aeroporto (BA-526), do quilômetro 9 ao 23, são implementadas placas de sinalização, restauração do meio fio e também aplicação de proteção vegetal. Já na via metropolitana Camaçari-Lauro de Freitas, haverá instalação de defensas metálicas.

A via Parafuso (BA-535) receberá a instalação de sinalização horizontal e manutenção de defensas metálicas. O quilômetro 4 da BA-512 terá recuperação de talude.

adblock ativo