Rodovias da BA-093 passam por intervenções para manutenção e melhorias

As rodovias que integram a BA-093 em Salvador e Região Metropolitana passarão por uma série de intervenções para manutenção e melhorias até o próximo domingo, 8. As atividades fazem parte da programação semanal de obras da Concessionária Bahia Norte, responsável pela administração da via.

De acordo com a concessionária, os pedestres que circulam pela BA-526 contarão com nova alça da passarela do Ceasa, km 14, e substituição de barreiras de proteção no canteiro central da rodovia. Além disso, a BA-526 vai passar por limpeza e retirada de vegetação nas margens.

Na BA-093 também vai acontecer a retirada de vegetação nas margens da via dos Kms 39 ao 46. Já dos Kms 44 ao 46 a intervenção se dá no sistema de drenagem, com a limpeza e desobstrução dos canais de passagem de água. A via também receberá substituição de barreira de proteção no km 42.

Já a BA-524 vai receber uma série de ações voltadas a limpeza da via. As atividades se concentram dos km 0 ao 15. A BA-535 vai passar por limpeza e retirada de vegetação nas margens. Além disso, está programada a troca de uma barreira de proteção danificada no km 14. Por fim, os taludes da Via Metropolitana Camaçari-Lauro de Freitas nos kms 33 e 34 vão receber algumas intervenções de melhoria.

