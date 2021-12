Rodoviários voltam ao trabalho em Feira após paralisação

Os rodoviários de Feira de Santana, distante 109 quilômetros de Salvador, voltam ao trabalho nesta terça-feira, 8, informa o sindicato da categoria. O presidente da entidade, Alberto Nery, disse que ainda nesta segunda-feira, 7, o serviço começa a se normalizar. "Até a noite acreditamos que os ônibus voltem a circular parcialmente, já que tem alguns profissionais estão se dirigindo para as garagens para trabalhar", disse.

No final da manhã, uma comissão se reuniu com o prefeito José Ronaldo de Carvalho que tentou fazer um acordo entre as partes. Na reunião as empresas informaram que haviam depositado uma parte do dinheiro e que os tíquetes começariam a ser pagos.

Cerca de 1.100 motoristas e cobradores das empresas Princesinha e 18 de Setembro resolveram cruzar os braços em protesto pelo o atraso no pagamento dos tíquete alimentação. Os veículos não saíram das garagens e os funcionários saíram em caminhada até o centro da cidade, onde se concentraram em frente ao prédio da prefeitura.

"Não aguentamos mais isto, quase todos os meses é a mesma coisa atrasa o pagamento dos tíquetes e quando chegamos no supermercado passamos vergonha. Somos pais de família e temos que alimentar nossos filhos", afirmou o motorista Antônio Lima.

Alberto Nery informou que a decisão de parar não partiu do sindicato e sim da categoria por conta própria, mas que a entidade apoiou uma vez que o motivo é justo. "Além do atraso no tíquete, as empresas estão descumprindo direitos trabalhistas como o pagamento de FGTS, INSS, além das condições de trabalho que não é das melhores", informou.

Com a decisão de parar os 208 veículos que fazem parte da frota deixaram de circular, o que causou muita reclamação por parte dos usuários. A secretária Maria Lúcia de Assis moradora do bairro Gabriela disse que a paralisação pegou a todos de surpresa. "Eles deveriam fazer como antes avisar com antecedência,m não nos deixar plantadas no ponto e só depois saber que não teremos transporte. Direito de greve todos tem, mas de forma organizada e sem prejudicar os outros", reclamou.

Já José Santana teve que ligar para a empresa que providenciou um transporte para buscar os funcionários. "Estou aqui desde as 5h30, e nenhum ônibus passou. Só depois que soube da paralisação, mas a empresa vem buscar, mesmo assim chegaremos atrasados, só espero que eles não queiram descontar o atraso no pagamento", disse.

Quem fez a festa foram os mototaxistas e taxistas da cidade. Sem opção os usuários tiveram que recorrer a eles, que não paravam de trabalhar., "Alguem tem que levar o pessoal né. Só espero que a paralisação dure todo o dia, pois assim temos como ganhar um trocado a mais", revelou sem esconder a felicidade, o mototaxista Sérgio Luiz Campos.

O secretário municipal de Transportes e Trânsito, Ebenezer Tuy, informou que a decisão foi uma surpresa para ele, uma vez que não sabia o que estava ocorrendo, mas que colocou todos os veículos do transporte alternativo para circular. "Sabemos que é pouco, uma vez que estes veiculos não comportam a quantidade de passageiros de um ônibus, mas pelo menos já ameniza os problemas", frisou.

A reportagem de A TARDE tentou falar com a direção das empresas e com o Sincol, que representa os empresários, mas não obteve êxito.

