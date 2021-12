Rodoviários voltam ao trabalho após 5 h parados em Feira

Os rodoviários de Feira de Santana (a 109 km de Salvador) paralisaram as atividades nesta terça-feira, 17. Depois de cinco horas de braços cruzados nas garagens das empresas 18 de setembro e Pricesinha, os trabalhadores decidiram voltar ao trabalho.



Eles aceitaram a proposta das empresas de regularizar o plano de saúde, que está atrasado. Inicialmente, os rodoviários rejeitaram o acordo, mas voltaram atrás e decidiram sair para trabalhar.

A decisão foi tomada depois que o presidente do sindicato, Alberto Nery, informou que o sindicato entrou na justiça com o pedido de arresto, ou seja, penhora dos bens, para garantir o pagamento das recisões dos trabalhadores. Isso porque as empresas não participam do processo de licitação do transporte público de Feira de Santana, que foi iniciado nesta segunda.

Outras reclamações

Além do atraso no plano, os rodoviários também reclamam do atraso no recolhimento do FGTS e alegam que empréstimos consignados são descontados dos trabalhadores, mas não é repassado para os bancos, o que negativa o nome dos empregados.

População

Durante as cinco horas de paralisação, os 208 veículos do Sistema Integrado de Transporte (SIT) ficaram nas garagens, o que surpreendeu a população, que não foi avisada da paralisação.

adblock ativo