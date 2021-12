Rodoviários seguem em greve no município de Alagoinhas

Os rodoviários do município de Alagoinhas, no Nordeste baiano, seguem em greve nesta quinta-feira, 1º, após impasse nas negociações entre as empresas do transporte coletivo municipal e os rodoviários. O movimento já dura uma semana.

Durante reunião na sede da Superintendência de Transporte e Trânsito (SMTT) nesta quarta-feira, 31, as empresas rejeitaram a proposta da administração municipal de reajustar a tarifa do transporte público em 8%, o que elevará o valor dos atuais R$ 2,50 para R$ 2,70, segundo informações do site Diário do Transporte.

Atualmente, três empresas atuam na cidade: Xavier Transportes, ATP e Cidade Alagoinhas. Como não houve acordo, a prefeitura publicou o decreto que regulamenta o reajuste da tarifa a partir do dia 4 de agosto, e autorizou os taxistas da cidade a fazerem o transporte público pelo valor da tarifa atual até que o fim da greve.

adblock ativo