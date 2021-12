Rodovíários se reúnem com representante da SSP-BA

Os rodoviários do sistema metropolitano estão reunidos com um representante da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), na sede do órgão, localizada no Centro Administrativo (CAB), em Salvador nesta quarta-feira, 3, para pedir mais segurança no transporte público, após a morte do cobrador Djanilson Miranda dos Reis. Ele foi assassinado a golpes de faca durante uma tentativa de assalto na noite de terça, 2, em Lauro de Freitas, na RMS.

Segundo a assessoria de comunicação da SSP, o encontro é ralizado com o major Botelho, já que o secretário de Segurança está em viagem na cidade de Juazeiro, na região norte do estado.

Na manhã desta quarta, os trabalhadores paralisaram as atividades e realizaram uma caminhada para protestar contra a falta de segurança. Inicialmente, a manifestação começou em Lauro. Em seguida, eles caminharam pela avenida Paralela em direção ao CAB. A categoria afirma que toda a região metropolitana ficará sem coletivos por 24 horas.

Por conta da manifestação, o trânsito ficou travado na avenida Paralela e os motoristas chegaram a enfrentar congestionamento de cerca de duas horas.

Última viagem



O cobrador Djanilson Miranda dos Reis assassinado a golpes de faca durante tentativa de assalto na noite de terça, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Ele trabalhava na empresa Costa Verde e fazia a penúltima viagem da linha Villas do Atlântico-Praça da Sé. Ele foi golpeado pelo bandido por volta das 22h30, segundo informações do Sindmetro Bahia Rodoviários.

Djanilson foi socorrido e encaminhado para o Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda na noite de terça, colegas do rodoviário saíram ás ruas e fizeram duas manifestações. A primeira aconteceu nas proximidades da unidade médica. A outra foi realizada em frente ao supermercado Max, localizado na avenida Santos Dumont, onde o cobrador foi esfaqueado.

