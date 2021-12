Rodoviários reivindicam mais segurança e PLR

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado da Bahia, do sistema de transporte público rodoviário e da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego da Bahia (SRTE-BA) se reuniram nesta quinta-feira, 8, durante 3h, a portas fechadas, na sede do órgão, na Avenida Sete, para discutir a implantação do Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

O programa foi uma das propostas aceita pelos empresários em maio deste ano, quando a categoria estava em campanha salarial e ameaçava parar as atividades, caso não entrassem em acordo.

O prazo para o pagamento da PLR estava previsto para vigorar ainda este ano, mediante a formação de uma comissão dos trabalhadores e apresentação das metas dos empresários - dados ao lucro líquido da empresa - que deveria acontecer até o final do mês passado.

Entretanto, os empresários não cumpriram o acordo e, por esse motivo, a reunião foi marcada.

Impasse

A proposta apresentada pelos empresários foi que a primeira parcela do PLR só seria paga em dezembro de 2016 ou janeiro de 2017. Porque, a empresa não atingiu o número estimado de passageiros para obter o lucro líquido este ano - segundo eles, 30 milhões de pessoas deveriam ser transportadas e apenas 26 milhões o foram.

A contra-proposta apresentada pelo sindicato foi que a categoria aceitaria a proposta, mas que para isso a empresa deveria dar uma "compensação financeira" pelo alargamento do acordo. "Seria uma espécie de "bônus", referente a produção de 2015", explicou o presidente do sindicato, Hélio Ferreira.

A oferta da categoria não agradou muito os empresários, e uma nova reunião foi agendada para a próxima quinta-feira, na sede da SRTE-BA, às 9h30 para discutir o assunto.

Para o superintendente Severino Alves, a reunião de ontem não avançou muito. "Percebemos que há resistência na parte patronal", disse.

