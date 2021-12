Rodoviários protestam contra assaltos a ônibus em Lauro

Rodoviários paralisaram o transporte metropolitano em Lauro de Freitas nesta terça-feira, 6, em protesto contra assaltos a ônibus na cidade. Eles pedem mais segurança para voltar a circular.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (Sindmetro), Mário Cléber Costa, afirma que a violência tem aumento. "Agora surgiu uma nova modalidade (de assalto): o sequestro de ônibus. Os bandidos pegam o coletivo em Lauro e levam para o CIA ou Via Parafuso, onde roubam todo mundo", explica.

De acordo com ele, esse tipo crime começou a ser registrado há dois meses. "Foi crescendo, até que chegou a ter sete casos em uma semana. No último domingo, eles sequestraram um ônibus com 100 passageiros", afirma.

O sindicalista diz que a manifestação é para pedir uma solução para o problema antes que alguém seja ferido na ação dos criminosos. Após o início do protesto, a Polícia Militar marcou uma reunião com a categoria para o próximo dia 13.

Transporte

Os rodoviários pretendem continuar parados até as 15 horas desta terça. Durante o ato, ônibus e micro-ônibus, que fazem o transporte metropolitano, não estão circulando.

Enquanto isso, os coletivos estão parados em fila indiana em São Cristóvão e na Estrada do Coco. O ato afeta o trânsito nessas regiões.

