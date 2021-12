Rodoviários metropolitanos paralisam atividades nesta segunda

Parte dos moradores da Região Metropolitana de Salvador (RMS) ficou sem transporte público na manhã desta segunda-feira, 2. O motivo foi uma paralisação dos rodoviários, que teve início às 6h.

De acordo com as informações do Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos (Sindmetro), o motivo do protesto é a integração e a expansão das linhas do metrô até a cidade de Lauro de Freitas, que ameaça demitir cerca de 2.000 profissionais.

Ainda segundo a categoria, eles ainda pretendem promover uma reunião com o governador Rui Costa, na Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), onde diversos rodoviários estão reunidos. O encontro, no entanto, ainda não foi confirmado pelo governo.

Os ônibus devem voltar a circular normal a partir das 15h.

