Rodoviários iniciam greve nesta segunda em Itabuna

Os rodoviários da cidade de Itabuna (a 436 km de Salvador) iniciaram uma greve na manhã desta segunda-feira, 3.

A categoria reajuste de 5% no salário e 10% no tíquete refeição, mas as empresas não aceitaram conceder reajuste, conforme o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Itabuna (Sindirod), Arlensen Nascimento, ao blog Pimenta.

A frota de 92 veículos ficou retida nas garagens das empresas São Miguel, no Loteamento Nossa Senhora das Graças, e Viação Sorriso da Bahia, no São Caetano.

Após assembleia realizada na manhã desta segunda, os rodoviários decidiram que nem os 30% da frota vai rodar no período da greve, que segue por tempo indeterminado, ainda segundo o Pimenta.

