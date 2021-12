Rodoviários e patrões reúnem-se nesta 2ª para evitar greve

Os rodoviários participam nesta segunda-feira, 26, de duas reuniões de negociação com o patronato. Os encontros são decisivos para a realização ou não da greve da categoria a partir desta terça, 27, conforme foi decretado pelos motoristas e cobradores na última quinta.

As reuniões acontecem às 10 horas, na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), e às 14 horas, no Ministério Público do Trabalho (MPT).



Representantes dos empresários já divulgaram que pretendem apresentar uma proposta para a categoria no encontro das 10 horas, mas o conteúdo não foi divulgado.

Os rodoviários, por sua vez, pedem 15% de reajuste salarial, 63,5% no tíquete-refeição (de R$ 12,23 para R$ 20) e redução da jornada de trabalho de oito para seis horas.



Caso não haja acordo, os ônibus deixam de rodar a partir das 0 hora desta terça. Neste caso, o transporte público será reforçado com 300 micro-ônibus da frota complementar. O prefeito ACM Neto também marcou audiência com o presidente do Congresso, Renan Calheiros, para discutir o projeto de lei que altera a carga horária dos rodoviários.

