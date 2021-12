Rodoviários decidem entrar em greve dia 18

Os rodoviários confirmaram nesta quarta-feira, 5, uma tendência que se fortalecia a cada rodada infrutífera de negociações com os empresários: a de decretar greve geral. A paralisação por tempo indeterminado está marcada para o dia 18, conforme decisão tomada em assembleias realizadas pela manhã e à tarde.

Nestes 12 dias que restam até a data marcada para a greve nas empresas de ônibus, a direção sindical lembra que o movimento só será evitado caso sejam atendidas suas reivindicações, sendo as principais delas o aumento de 15% no salário-base e a elevação no valor do tíquete-refeição, de R$ 11 para R$ 15. O sindicato das empresas municipais (Setps) oferece reajuste de 4,13% enquanto a associação de empresas intermunicipais (Abemtro) sinaliza 4,5%.

Escolha - O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira, chegou a cogitar a possibilidade de iniciar a greve na próxima segunda-feira, após o prazo legal de 72 horas a partir da decretação. Mas afirmou que os trabalhadores presentes à votação preferiram adiar para o dia 18, ou seja, dois dias antes do primeiro dos três jogos da Copa das Confederações em Salvador (a Arena Fonte Nova terá partidas dias 20, 22 e 30).

Ferreira disse ainda que a categoria tentará derrubar a liminar que estabelece o mínimo de 80% da frota em circulação durante a paralisação nos horários de pico. "A decisão da justiça fere os nossos direitos. Queremos que reduza para 30% o total de ônibus circulando. Não existe greve com motoristas nas ruas trabalhando", completa.

"A gente deu entrada, através do sistema eletrônico, com um mandado de segurança e um agravo regimental, para derrubar a liminar", informou o advogado do Sindicato dos Rodoviários, Hylo Gurgel.

A assessoria do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região confirmou que o agravo regimental está com a desembargadora Sônia Lima e o resultado deverá ser publicado ainda nesta quinta, 6.

Após a assembleia da tarde, os rodoviários pretendiam caminhar da quadra esportiva do Sindicato dos Bancários, nos Aflitos, à sede da Prefeitura Municipal, mas foram desencorajados pela chuva.

