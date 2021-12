Rodoviários de Feira de Santana fecham terminal em protesto

Os rodoviários de Feira de Santana fecharam o Terminal Central durante um protesto inciado por volta de meio-dia desta sexta-feira, 14.

A manifestação é motivada pela licitação para a escolha das duas empresas que vão explorar o serviço de transporte público do município, cujos nomes foram revelados no final da manhã. As vencedoras do certame foram a Auto Ônibus São João e a Empresa de Ônibus Rosa Ltda., ambas de São Paulo.

A abertura dos envelopes havia sido suspensa pelo juiz Gustavo Rubens Hungria, titular da 2ª Vara da Fazenda Pública, que voltou atrás na decisão. Por isso, motoristas e cobradores das empresas Princesinha e 18 de Setembro, atuais responsáveis pelo serviço, alegaram insatisfação com a posição da prefeitura e se dizem inseguros com a garantia dos seus direitos. A categoria também protestou durante a cerimônia de divulgação das empresas, realizada no salão de licitações da prefeitura.

"Na verdade, as empresas estão saindo e como nós vamos ficar? É bem simples: se a prefeitura nos der uma posição, a gente se acalma. Não tínhamos a intenção de parar, mas o prefeito nos obrigou a isso", disse um motorista ao site Acorda Cidade.

A presidente da Comissão de Licitações do município, Adriana Estela, informou que seis empresas participaram da licitação e foram credenciadas. Destas, apenas quatro apresentaram a documentação exigida, e as duas escolhidas foram habilitadas e venceram o certame. Elas terão um prazo de 180 dias para implantar as mudanças.

