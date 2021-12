Rodoviários de Camaçari paralisam atividades e protestam contra demissões

Os rodoviários do município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, paralisaram as atividades nesta quinta-feira, 22, e realizam uma manifestação no centro da cidade. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo (Sindrod), a paralisação é motivada pelas demissões por causa da defasagem de tarifas e a atuação do transporte alternativo na região.

O sindicato afirma que esgotou foram esgotadas as tentativas de negociação com a Prefeitura de Camaçari, no sentido de manter os empregos dos trabalhadores.

De acordo com a entidade cerca de 2 mil trabalhadores foram demitidos em 2017. "As empresas alegam que não têm como garantir os empregos dado o prejuízo de milhões de reais por ano com o transporte gratuito, transporte de idosos, deficientes e demais profissionais amparados por lei e decreto, mais o transporte clandestino que se disseminou por todo o município", disse em carta aberta à população.

O presidente do Sindrod, Daniel Ferreira, afirmou que a categoria vai se manter reunida no local do protesto enquanto não conseguir uam reunião com o prefeito, Elinaldo Araújo.

